Петербургский аэропорт Пулково около 20 часов не принимал самолеты из-за атак беспилотников. Отменены 90 рейсов

Аэропорт Пулково в Петербурге почти сутки — около 20 часов — не принимал и не выпускал самолеты из-за ограничений, введенных на фоне атак украинских беспилотников и работы российской ПВО, сообщила пресс-служба аэропорта.

По данным Росавиации, ограничения на прием и вылет самолетов установили в 14:30 23 августа, а сняли — около 11:00 24-го.

«За это время отменены на вылет 90 рейсов, задержаны на более чем два часа — порядка 80, ушли на запасные — 42. Все службы Пулково переведены в усиленный режим работы», — говорится в телеграм-канале Пулково.

За последние сутки ограничения на фоне атак беспилотников также вводились в московском Шереметьево, аэропортах Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода, Кирова, Ижевска, Калуги и других.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что из-за ограничений в аэропортах центральной части России рейсы также были отложены в семи городах Сибири. Задержки затронули в общей сложности около 1500 пассажиров.

Пассажиры рейса Махачкала — Петербург пожаловались «Острожно, новости» на условия ожидания вылета в аэропорту. Их рейс в Пулково задержали более чем на 15 часов, но не предоставили гостиницу. На фото и видео, которые опубликовал телеграм-канал, пассажиры лежат на полу в помещениях аэропорта Махачкалы.

Росавиация регулярно ограничивает работу российских аэропортов из-за атак украинских беспилотников, из-за чего десятки рейсов отменяют или задерживают.

«Медуза» подсчитала, что с января до середины июля 2025 года ограничения вводились как минимум 469 раз и затрагивали 43 аэропорта. Это значительно больше, чем было за весь 2024 год. Тогда угроза беспилотников приводила к закрытию неба всего около 100 раз, а пострадало лишь 26 аэропортов.

Что делать в такой ситуации — читайте в нашей инструкции

