Депутат парламента Армении заявил, что «сотни» армянских фур с фруктами для России возвращают в Армению

Армянские грузовые автомобили с сельхозпродукцией, которые ехали в Россию через Грузию, возвращаются в Армению, сообщил в фейсбуке депутат Национального собрания, член фракции «Армения» Гарник Даниелян.

«По нашей информации, с КПП Верхний Ларс возвращаются сотни автомобилей, загруженных фермерской продукцией, сливами, персиками и виноградом», — заявил Даниелян.

Из публикации депутата следует, что фуры отказались пропустить через границу. По словам Даниеляна, водители грузовиков «бьют тревогу, жалуясь на отсутствие внятных объяснений, и говорят о проблемах, связанных с фитосанитарными мерами».

Депутат опубликовал видео, как на дороге стоят десятки грузовиков. Где и когда сделана запись, неясно.

Фуры с другими товарами тщательно досматривают, что затрудняет их въезд на территорию России, утверждает депутат. По его словам, проверкам подвергаются и автомобили со строительными материалами.

Официально ни Россия, ни Армения, ни Грузия о проблемах на российско-грузинской границе, об ограничениях для грузовиков и отказах во въезде не сообщали.

Даниелян связал проблемы с проездом фур с отдалением Армении от России и сближением с США. «Очевидно, что проблема не только экономическая, но и политическая. Поздравляю с „дорогой Трампа“», — написал он в фейсбуке.

Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев в начале августа при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали декларацию об отказе от военных действий. Один из пунктов декларации подразумевает, что США возьмут под свой контроль так называемый Зангезурский коридор — маршрут между западным Азербайджаном и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой, который проходит по территории Армении. Он будет называться «Маршрут Трампа ради международного мира и благосостояния».