Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян на церемонии подписания совместной декларации об отказе от военных действий. Белый дом, 8 августа 2025 года Andrew Harnik / Getty Images

Армения и Азербайджан опубликовали текст мирного соглашения. Именно этот документ представители МИД двух стран парафировали в Вашингтоне в присутствии глав республик Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, а также президента США Дональда Трампа. После этого Трамп заявил: «Нам удалось установить мир», а лидеры Армении и Азербайджана согласились, что президент США достоин Нобелевской премии. Мирное соглашение включает 17 статей. Раньше о его содержании было почти ничего не известно. Теперь этот документ размещен на сайтах МИД Армении и МИД Азербайджана. Соглашение пока не подписано и не ратифицировано ни одной из сторон. Публикуем его перевод (отредактированный и сокращенный).

Выражая обоюдное стремление к установлению добрососедских отношений, стороны договорились установить мир и межгосударственные отношения друг с другом на следующей основе:

Статья I

Стороны признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность границ и политическую независимость друг друга.

Статья II

Стороны подтверждают, что не имеют друг к другу территориальных претензий и не будут предъявлять их в будущем. Они обязуются не предпринимать никаких действий, направленных на нарушение территориальной целостности друг друга.

Статья III

Стороны будут воздерживаться от угрозы силой. Они не допустят, чтобы их территория использовалась третьей стороной для применения силы друг против друга.

Статья IV

Стороны будут воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.

Статья V

После обмена ратификационными грамотами по мирному соглашению стороны установят дипломатические отношения в течение ____ дней (точный срок, судя по опубликованному документу, пока не установлен — прим. «Медузы»).

Статья VI

Стороны будут добросовестно вести переговоры с участием пограничных комиссий, чтобы заключить соглашение о делимитации и демаркации государственной границы.

Статья VII

Стороны не будут размещать вооруженные силы третьих стран вдоль общей границы. До делимитации и последующей демаркации будут приняты взаимно согласованные меры безопасности и укрепления доверия, в том числе в военной сфере, чтобы обеспечить стабильность в приграничных районах.

Статья VIII

Стороны осуждают и будут бороться с нетерпимостью, расовой ненавистью и дискриминацией, сепаратизмом, насильственным экстремизмом и терроризмом во всех их проявлениях и обязуются соблюдать международные обязательства.

Статья IX

Вопросы о пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов будут решаться с участием обеих сторон. Они обязуются обмениваться всей информацией напрямую или в сотрудничестве с международными организациями. Стороны признают, что важно выяснить судьбу пропавших людей и обеспечить правосудие — в качестве средства примирения и укрепления доверия.

Статья X

Стороны могут заключать соглашения в разных областях, включая экономическое, транспортное, экологическое, гуманитарное и культурное сотрудничество.

Статья XI

Соглашение не ограничивает права и обязательства сторон по договорам, заключенным с другими государствами — членами ООН. Однако действующие международные соглашения не должны подрывать обязательства каждой из сторон по мирному соглашению.

Статья XII

Стороны в отношениях между собой руководствуются нормами международного права и настоящим соглашением. Никто не вправе в качестве оправдания ссылаться на положения своего внутреннего законодательства. Стороны обязуются воздерживаться от действий, которые могут сорвать цель и предмет настоящего соглашения до его вступления в силу.

Статья XIII

Стороны создают двустороннюю комиссию для контроля выполнения мирного соглашения. Она будет работать на основе порядка, согласованного обеими странами.

Статья XIV

Стороны будут стремиться разрешать любые споры относительно мирного соглашения с помощью прямых консультаций. Если они не приведут к приемлемому результату в течение полугода, стороны будут искать другие способы мирного разрешения споров.

Статья XV

В течение месяца после вступления в силу мирного соглашения стороны должны отозвать и урегулировать все межгосударственные претензии друг к другу в любых юридических инстанциях. Они не должны инициировать такие претензии в дальнейшем и не должны участвовать в процессах третьих сторон друг против друга, а также поощрять враждебные действия в любых сферах.

Статья XVI

Мирное соглашение вступает в силу с момента обмена уведомлениями об окончании внутренних процедур, предусмотренных национальным законодательством.

Статья XVII

Соглашение заключено на армянском, азербайджанском и английском языках. Все три текста имеют одинаковую силу, но в случае возникновения спора относительно смысла любого положения любого из текстов преимущественную силу имеет английский вариант.

Читайте также

На самом деле Армения и Азербайджан до сих пор не подписали договор о мире — встреча в США была лишь формальностью Объясняем, что произошло в Белом доме и что будет с так называемой «дорогой Трампа»

Читайте также

На самом деле Армения и Азербайджан до сих пор не подписали договор о мире — встреча в США была лишь формальностью Объясняем, что произошло в Белом доме и что будет с так называемой «дорогой Трампа»