Братьям Менендесам, осужденным за убийство родителей, отказали в условно-досрочном освобождении

Комиссии по условно-досрочному освобождению Калифорнии отказали Лайлу и Эрику Менендесам, осужденным за убийство своих родителей в 1989 году, в условно-досрочном освобождении, сообщает Reuters.

Прошения братьев рассматривали 21 и 22 августа в ходе многочасовых заседаний. Менендесы участвовали в заседаниях по видеосвязи. Несколько их родственников просили освободить братьев.

В итоге одна комиссия отказала 54-летнему Эрику, а вторая — 57-летнему Лайлу. По данным агентства, члены комиссии пришли к выводу, что братья по-прежнему могут представлять опасность для общественности, если их освободят из-под стражи.

Как отмечает Reuters, комиссии учитывали не тяжесть преступления, совершенного Менендесами, а их поведение в заключении. В частности, то, что они нарушали правила тюрьмы, включая контрабанду наркотиков и использование мобильных телефонов, а также случаи насилия в 1997 и 2011 годах.

Теперь они снова смогут просить об условно-досрочном освобождении через три года, а при хорошем поведении — через 18 месяцев.

Лайл и Эрик Менендесы застрелили своих родителей, Хосе и Китти Менендес, в доме в городе Беверли-Хиллз 20 августа 1989 года. На тот момент им было 21 год и 18 лет. Братьев задержали в марте 1990-го.

Братья Менендес признались в убийстве и заявили, что многие годы подвергались насилию в семье. Они утверждали, что пошли на убийство родителей в целях самообороны. Прокуроры при рассмотрении дела посчитали, что факты насилия не доказаны. В 1996 году Менендесам вынесли пожизненный приговор без возможности условно-досрочного освобождения. Все 35 лет, что братья провели в заключении, неоднократно поднимался вопрос о пересмотре их дела.

В очередной раз об этом заговорили в 2024 году, когда стриминговый сервис Netflix выпустил второй сезон сериала Райана Мерфи и Иэна Бреннана «Монстры», рассказывающий историю Менендесов.

После выхода сериала адвокаты братьев подали в прокуратуру Лос-Анджелеса ходатайство об отмене их приговора. Их поддержала прокуратура. В мае 2025-го суд смягчил приговор Менендесам с пожизненного до 50 лет заключения. Пересмотр приговора также позволил им просить об условно-досрочном освобождении.

