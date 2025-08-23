Спикер Госдумы заявил, что «абсолютное большинство» депутатов поддерживает полный запрет вейпов в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил, что «абсолютное большинство» депутатов нижней палаты российского парламента поддерживают полный запрет продажи вейпов в России.

Так Володин прокомментировал в своем телеграм-канале заявление президента РФ Владимира Путина, поддержавшего идею предоставить регионам право запрещать продажу вейпов на своей территории.

Наделить регионы полномочиями по полному запрету вейпов Путину 22 августа предложил глава Нижегородской области Глеб Никитин. Губернатор заявил, что Нижегородская область готова стать пилотным регионом, где запретят «эту гадость». Президент РФ ответил: «Считайте, что я уже согласился сразу».

Володин, в свою очередь, напомнил, что на рассмотрение Госдумы уже выносились законопроекты о запрете вейпов, но правительство их не поддерживало. Теперь же, по его словам, Госдума «в ближайшие два месяца» рассмотрит соответствующий запрет.

Глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов в интервью «Подъему» сообщил, что законопроекты, о которых ему известно, касались запрета именно вейпов. «Что касается систем нагревания табака, здесь вопрос дискутабельный», — заявил он.

Читайте также

У Всемирной организации здравоохранения — новые рекомендации, как бросить курить. Что поможет избавиться от зависимости? Особенно если уже было много попыток… 10 карточек