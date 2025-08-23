МИД Германии пообещал возобновить выдачу гуманитарных виз россиянам и белорусам

Власти Германии пообещали снять ограничения на выдачу гуманитарных виз для граждан России и Беларуси.

«Процедуры приема лиц, которые подвергаются особой опасности из-за своей деятельности в защиту свободы слова, демократии и прав человека или прием которых представляет политический интерес по другим причинам, будут возобновлены», — сообщили в МИД Германии в ответ на запрос DW.

Ранее, сообщил телеграм-канал кампании SaveHumVisa22, о том, что мораторий на прием по гуманитарным основаниям снят заявил на Дне открытых дверей в МИДе Германии глава отдела по вопросам России и Беларуси Михаил Новак. Затем эту информацию подтвердил депутат Европарламента Сергей Лагодинский, поблагодаривший МИД Германии за поддержку.

Российский политик Андрей Пивоваров написал в соцсети X: «Вопрос с гумвизами решается в положительную сторону. Окончательное решение еще впереди, но немецкие власти говорят о том, что программа будет разморожена».

Сроки возобновления выдачи гуманитарных виз пока не уточняются.

Германия выдавала гуманитарные визы «лицам, которые подвергаются особому риску из-за деятельности против войны, продвижения демократии и прав человека или критики режима в России, Иране или Беларуси». С мая 2022 года визы на таком основании получили около 2,5 тысяч россиян, а с марта 2021 года — более 400 граждан Беларуси.

В июле 2025 года Германия полностью остановила выдачу гуманитарных виз после того, как новая правящая коалиция объявила о планах сократить программы приема иностранцев. Уже получивших разрешение находиться в Германии на таких основаниях, ограничения, как сообщалось, не распространялись.