Министерство внутренних дел Германии объявило о приостановке выдачи гуманитарных виз. Их получали в том числе россияне, выступающие против войны

Федеральное министерство внутренних дел Германии (BMI) приостановило выдачу гуманитарных виз, сообщается на сайте ведомства. На это сообщение обратил внимание правозащитный проект «Ковчег».

На сайте МВД говорится о приостановке «процедур гуманитарного приема». Возможность выдачи вида на жительство по гуманитарным основаниям предусмотрена параграфом 22 Закона о пребывании (AufenthG). В частности, получить такой вид на жительство в исключительных случаях могут те, кто находятся в особой опасности из-за своей антивоенной, демократической или правозащитной деятельности в России, Беларуси и Иране — для них была разработана ускоренная процедура гуманитарного приема. Также приостановлены гуманитарные программы для граждан Афганистана и Сирии.

За три года гуманитарные визы в Германию получили около трех тысяч человек из России, которые имели риски преследования по политическим мотивам, пишет «Ковчег».

В телеграм-канале проекта «Горизонты Exilhilfe», который помогает россиянам с получением гуманитарных виз, поясняется, что приостановка не касается тех, кто уже находится в ФРГ по такой визе. Продление видов на жительство также продолжается в обычном порядке, а тех, кто получил одобрение на визу, просят «сохранять спокойствие».

После парламентских выборов, которые прошли в феврале 2025 года, предложение приостановить отдельные гуманитарные программы обсуждалось, но отдельного упоминания виз для граждан России и Беларуси не было, и была надежда, что они сохранятся, отмечает «Ковчег». С 1 июля Германия также перестала принимать апелляции на отказ по гуманитарной визе.

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