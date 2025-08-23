ФСБ объявила, что в Саратовской области задержан соучастник убийства генерала Москалика

В Саратовской области задержан подозреваемый в причастности к убийству заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Имя задержанного не уточняется, сообщается лишь, что это гражданин России 1976 года рождения.

В ФСБ заявили, что задержан «причастный к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства», в результате взрыва которого в подмосковной Балашихе 25 апреля был убит генерал Москалик.

В заявлении, распространенном ФСБ, утверждается, что россиянин в июле 2023 года «инициативно вышел на контакт с сотрудником украинских спецслужб» в мессенджере WhatsApp и согласился «на осуществление деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

Помимо причастности к убийству Москалика, утверждают в ФСБ, он занимался «сбором и передачей противнику информации в отношении военнослужащих ВКС России, руководителей и сотрудников оборонных предприятий, объектов критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области».

Возбуждено уголовное дело по статьям о пособничестве в совершении теракта, незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств. В ФСБ добавили, что сейчас проводятся следственные действия с целью квалификации деяний задержанного по статье УК о государственной измене. Фигурант дела арестован.

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик был убит утром 25 апреля в подмосковной Балашихе. Когда Москалик вышел из подъезда и проходил мимо машины, сработала заложенная в автомобиль бомба. На следующий день после взрыва. ФСБ объявила о задержании исполнителя теракта Игната Кузнеца, назвав его «агентом украинских спецслужб». Известно, что у него есть вид на жительство в Украине. Кузнец, по версии спецслужбы, заложил бомбу в машину. ФСБ утверждает, что Кузнец полностью признал вину. Он находится под арестом.

