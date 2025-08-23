ARD: задержанный в Италии гражданин Украины руководил группой, подорвавшей «Северные потоки». На трубопроводы установили четыре взрывных устройства

Гражданин Украины , задержанный в Италии в рамках расследования дела о подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», вероятно, был координатором группы диверсантов. Такая информация содержится в ордере на его арест, с которым ознакомились журналисты немецких ARD, Süddeutsche Zeitung и Zeit.

Помимо Сергея К. в диверсионную группу входили шкипер, четыре дайвера и специалист по взрывным устройствам. Они использовали яхту «Андромеда», которую арендовали через польскую компанию по производству почтовых ящиков, указав фальшивые личные данные экипажа.

На нитках газопроводов на глубине 60-70 метров участники диверсионной группы установили четыре взрывных устройства — весом от 14 до 27 килограммов каждое. Взрывчатка была смесью гексогена (RDX) и октогена (HMX), бомбы были оснащены детонаторами с отсрочкой взрыва.

Сергей К. после диверсии сошел на берег в порту Вик 22 сентября, где его забрала машина и отвезла в Украину, сообщает ARD. Другие члены группы вернулись в Хох-Дюне, где перед операцией была арендована яхта «Андромеда».

На заседании суда, рассматривающего вопрос о законности ареста, Сергей К. не признал вину, заявив, что во время подрыва «Северного потока» был в Украине, а в Италии находится по личным делам. При этом агентство Ansa отмечало, что задержанный показал жест из трех пальцев — украинский «тризубец».

В ближайшее время суд должен определить, будет ли Сергей К. экстрадирован в Германию.

Взрывы на газопроводах в Балтийском море произошли в ночь на 28 сентября 2022 года. The Wall Street Journal писала, что операцию придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров. При этом президент Украины Владимир Зеленский, как сообщалось, требовал остановить операцию, но Валерий Залужный, занимавший на тот момент пост главнокомандующего ВСУ, проигнорировал приказ.

По данным The Wall Street Journal, задержанный Сергей К. — отставной капитан Вооруженных сил Украины. Известно, что ранее он служил в Службе безопасности Украины, а также в элитном подразделении, которое защищало Киев в первые месяцы полномасштабного вторжения войск РФ в 2022 году.

Сергей К. — первый задержанный по делу о подрыве «Северных потоков». В августе 2024 года стало известно, что Германия выдала ордер на арест украинского дайвера Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к взрывам. Ордер направили в Польшу, где жил подозреваемый, но польские власти на запрос Германии не ответили, а водолаз, вероятно, успел уехать в Украину.

Читайте также

Операцию по подрыву «Северного потока» придумала группа украинских офицеров, узнал The Wall Street Journal Зеленский вначале одобрил ее, но по просьбе ЦРУ отказался от этой идеи. Однако командование взял на себя Залужный

Читайте также

Операцию по подрыву «Северного потока» придумала группа украинских офицеров, узнал The Wall Street Journal Зеленский вначале одобрил ее, но по просьбе ЦРУ отказался от этой идеи. Однако командование взял на себя Залужный