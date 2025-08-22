Минюст объявил «иноагентом» провластного политолога, бывшего депутата Госдумы Сергея Маркова

Министерство юстиции России внесло в реестр «иностранных агентов» провластного политолога, бывшего депутата Госдумы (в 2007–2011 годах) от «Единой России» Сергея Маркова.

Марков — постоянный участник общественно-политических ток-шоу, которые выходят на российских федеральных каналах и радиостанциях. Политолог был доверенным лицом Владимира Путина на выборах 2012 года, а также членом Общественной палаты РФ.

В июле Z-блогеры критиковали Маркова за участие в Шушинском Глобальном медиафоруме в Азербайджане, где выступал президент страны Ильхам Алиев. Форум прошел на фоне дипломатического скандала между Москвой и Баку.

Минюст объяснил свое решение объявить политолога «иноагентом» тем, что он участвовал в создании материалов «иноагентов» и распространении их сообщений, а также «распространял недостоверную информацию» о решениях властей РФ.

Марков заявил «Осторожно Media», что включение его в реестр — «ошибка и клевета». «Мне кажется, что это клевета какая-то, потому что, ну, во-первых, я — не иноагент, во-вторых, у меня никаких не было контактов. Ну иногда как-то могут… ошибиться. Мне об этом ничего не известно», — прокомментировал решение Минюста политолог.

Также ведомство 22 августа объявило «иноагентами» блогера Дмитрия Нюберга, протоиерея Андрея Кордочкина, активистку Раджану Дугарову, проекты «Тамиздат» и «Алиф ТВ».