Минцифры сообщило, что хакеры атаковали «Госуслуги» из-за рубежа

«Госуслуги» с полудня 22 августа подвергаются массированной DDoS-атаке из-за рубежа, заявили в министерстве цифрового развития РФ. Ведомство утверждает, что портал «работает в штатном режиме».

Согласно данным сервиса Downdetector, пик жалоб на сбой в работе портала государственных услуг пришелся на 15:00 по Москве. Пользователи сообщали, что не могут войти в личный кабинет, а также жаловались на работу сайта и мобильного приложения.

Пользователи из России 22 августа также жаловались на то, что с перебоями работает приложение для звонков и видеовстреч Google Meet. Новая волна популярности сервиса в стране пришлась на блокировку звонков в Telegram и WhatsApp.