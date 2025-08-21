«Система»: администрация Большого театра закупила оборудование для слежки за сотрудниками с «политическими взглядами»

Дирекция Большого театра заключила контракт на установку программного обеспечения для слежки за сотрудниками, выяснил расследовательский проект «Система». Речь идет о программе InfoWatch Traffic Monitor, которую планируют установить на 500 рабочих устройствах. Цена контракта — 21,6 миллиона рублей.

Программа, пишет «Система», будет отслеживать рабочее время, а также поведение сотрудников в соцсетях и браузерах. На каждого сотрудника (в техзадании их называют «контролируемыми персонами») будут составляться специальные карточки, в которых будут указаны «аномалии в действиях».

К таким «аномалиям» разработчики программы, в числе прочего, относят «интерес к » и наличие «политических взглядов» (каких именно — не уточняется).

Также программа будет отслеживать, использовал ли сотрудник в переписках нецензурную лексику, обсуждал ли начальство и готовился ли к увольнению. Наличие «аномалий» в карточке сотрудника будет влиять на его рейтинг.

Разработчиком программы является «Лаборатория Инфовоч», принадлежащая Наталье Касперской, которая была одним из основателей «Лаборатории Касперского», специализирующей на антивирусах.

«Система» напоминает, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину к администраторам и солистам ведущих российских театров уже применялись разнообразные меры слежки и контроля — как минимум при каждом выезде за границу требовалось писать объяснительную записку и заполнять специальную анкету, а по возвращении служба безопасности отбирала у них паспорта. Источник «Системы» в Большом театре подтвердил, что эти меры распространялись на ведущих администраторов и солистов, кроме Валерия Гергиева.

В июне Канада включила гендиректора Большого театра Валерия Гергиева и главу InfoWatch Наталью Касперскую в санкционный список как сторонников и бенефициаров войны.

