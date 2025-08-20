WSJ: Илон Маск отложил планы по созданию своей партии, чтобы не ссориться с вице-президентом Джей Ди Вэнсом

Миллиардер Илон Маск решил приостановить планы по созданию собственной партии, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, Маск сказал соратникам, что хочет сосредоточить внимание на своих компаниях и не хочет отталкивать «влиятельных республиканцев», создавая третью партию, которая могла бы переманить избирателей.

Газета утверждает, что в последнее время Маск много общался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и сказал соратникам, что создание новой партии может испортить их отношения. По данным WSJ, Маск рассматривает возможность использования часть своих денег для поддержки Вэнса, если тот решит баллотироваться на пост президента в 2028 году.

Решение Маска отказаться от планов по созданию третьей партии стало бы победой для республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году, отмечается в публикации. Это связано с тем, что третьи партии часто выступают в роли спойлеров и отбирают голоса у двух основных партий — Демократической и Республиканской. При этом для Вэнса привлечение Маска на свою сторону может оказаться решающим фактором в его потенциальных президентских амбициях, пишет WSJ.

Илон Маск объявлял о планах создать политическую партию в случае, если конгресс проголосует за закон о налоговых льготах, который президент США Дональд Трамп называет «большим прекрасным законом» (The Big Beautiful Bill). Конгресс принял закон 3 июля. Трамп подписал его 4 июля. 5 июля Маск объявил о создании партии «Америка». «Когда речь заходит о банкротстве нашей страны из-за [избыточных] трат и коррупции, получается, что мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня партия „Америка“ сформирована, чтобы вернуть вам вашу свободу», — отмечал бизнесмен.

