Трамп подписал «большой прекрасный закон»
Президент США Дональд Трамп подписал «большой прекрасный закон» (One Big Beautiful Bill Act), который среди прочего предполагает снижение федеральных налогов и увеличение расходов на оборону и безопасность на границе, сообщает CNN.
Накануне законопроект был принят конгрессом с небольшим перевесом голосов. Закон предполагает снижение налогов почти на 4 триллиона долларов на ближайшее десятилетие, а также увеличение расходов на оборону и охрану границы от нелегальных мигрантов.
«Большой прекрасный закон» был подписан Трампом в Белом доме в торжественной обстановке, отмечает «Би-би-си». После подписания в резиденции президента США устроили фейерверк в честь Дня независимости (отмечается 4 июля) и праздничный обед, на котором присутствовали пилоты, бомбившие ядерные объекты в Иране.