Президент США Дональд Трамп подписал «большой прекрасный закон» (One Big Beautiful Bill Act), который среди прочего предполагает снижение федеральных налогов и увеличение расходов на оборону и безопасность на границе, сообщает CNN.

Накануне законопроект был принят конгрессом с небольшим перевесом голосов. Закон предполагает снижение налогов почти на 4 триллиона долларов на ближайшее десятилетие, а также увеличение расходов на оборону и охрану границы от нелегальных мигрантов.

«Большой прекрасный закон» был подписан Трампом в Белом доме в торжественной обстановке, отмечает «Би-би-си». После подписания в резиденции президента США устроили фейерверк в честь Дня независимости (отмечается 4 июля) и праздничный обед, на котором присутствовали пилоты, бомбившие ядерные объекты в Иране.

Что нужно знать о «большом прекрасном законе» Трампа

Трамп добился принятия «большого прекрасного закона» — главной инициативы своего второго срока. Чем документ опасен для экономики США? И как он сделает богатых американцев богаче, а бедных — беднее?

Что нужно знать о «большом прекрасном законе» Трампа

Трамп добился принятия «большого прекрасного закона» — главной инициативы своего второго срока. Чем документ опасен для экономики США? И как он сделает богатых американцев богаче, а бедных — беднее?