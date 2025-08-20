Переписку с чат-ботом Grok Илона Маска нашли в поисковой выдаче Google

Компания xAI Илона Маска, занимающаяся искусственным интеллектом, опубликовала в открытом доступе сотни тысяч разговоров с чат-ботом Grok, переписку можно найти в поиске Google, Bing и DuckDuckGo, сообщил 20 августа журнал Forbes. При этом пользователи в большинстве случаев не знали, что их диалоги будут опубликованы.

Как отмечает издание, переписка оказалась в поисковой выдаче из-за того, что пользователи нажимали кнопку «Поделиться», чтобы отправить кому-то ссылку на свою беседу по электронной почте, в текстовом сообщении или иным способом.

Всего в поисковой выдаче Google обнаружили более 370 тысяч разговоров с чат-ботом Grok. Помимо личной информации, в том числе по медицинским вопросам, в переписках оказались изображения и текстовые документы, загруженные пользователями, а также как минимум один пароль.

Как отмечает Forbes, из опубликованных разговоров следует, что Grok по просьбе пользователей сгенерировал изображение вымышленного террористического акта в Кашмире, подготовил инструкции по изготовлению фентанила и метамфетамина, взрывных устройств, а также прислал список методов самоубийства. Помимо этого, Grok предложил подробный план убийства Илона Маска.

Пользователи соцсети X еще в январе 2025 года писали, что Google индексирует разговоры в Grok.

Компания xAI не ответила на запрос издания.

Ранее в августе в поисковой выдаче Google нашли переписку с чат-ботом ChatGPT, который разработала компания OpenAI. В открытый доступ попали чаты, которыми пользователи делились с другими людьми. После внимания СМИ OpenAI отключила функцию, заявив, что она «создавала слишком много возможностей для случайного распространения контента». Когда OpenAI отключила функцию, Илон Маск написал в соцсети X, что «Grok побеждает». Аккаунт Grok в X в то же время заявил, что у него нет такой функции.

