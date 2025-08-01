В Google нашли ссылки на переписки с ChatGPT, которыми делились пользователи. OpenAI назвала это экспериментом и отключила функцию

В поисковой выдаче Google стали появляться ссылки на переписки с ChatGPT. Об этом пишет TechCrunch. Как отмечает издание, поисковик индексирует чаты, которыми пользователи сами решили поделиться.

Пользователи ChatGPT могут делиться своими переписками с помощью создания ссылок. Для этого нужно было нажать на кнопку «Поделиться», после чего поставить галочку «Сделать чат доступным для обнаружения». При этом там есть примечание, что диалог может отображаться в поисковиках.

В поисковой выдаче не появляются личные данные пользователя, но они могут упоминаться в самой переписке с ChatGPT.

Представитель OpenAI (разработчик ChatGPT) в комментарии TechCrunch заявил, что чаты были проиндексированы в рамках экспериментальной функции.

«Чаты ChatGPT не являются общедоступными, если только вы сами не решите ими поделиться. Мы тестировали способы упростить возможность делиться полезными диалогами, при этом оставляя контроль за пользователем, и недавно завершили эксперимент, в рамках которого чаты могли появляться в результатах поисковиков, если пользователь согласился на это», — заявил представитель компании.

В компании также сообщили, что отключили эту функцию.

«Мы считаем, что эта функция создавала слишком много возможностей для случайного распространения контента, которым [пользователи] не собирались делиться, поэтому мы ее отключаем. Мы также работаем над удалением проиндексированного контента из поисковых систем», — сообщил представитель OpenAI.

Читайте также

Вежливость пользователей в переписке с ChatGPT обходится разработчикам в десятки миллионов долларов При этом ее избыток может ухудшить качество ответов. Но и грубить ИИ тоже не стоит

Читайте также

Вежливость пользователей в переписке с ChatGPT обходится разработчикам в десятки миллионов долларов При этом ее избыток может ухудшить качество ответов. Но и грубить ИИ тоже не стоит