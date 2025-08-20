На Екатерину Бурнашкину, которая оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, завели дело в России. Ее подозревают в покушении на убийство ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 19-летней Екатерины Бурнашкиной, которая оставила свою новорожденную дочь в туалете аэропорта турецкой Антальи. О возбуждении дела рассказала РИА Новости адвокат приемных родителей девочки Мария Яковлева.

Следствие подозревает Бурнашкину в покушении на убийство новорожденной (часть 3 статьи 30 статьи 106 УК). Приемную семью признали потерпевшими.

В Павлово-Посадском городском суде Подмосковья 20 августа состоялось предварительное заседание по иску о лишении Бурнашкиной родительских прав. Процесс начали по требованию приемной семьи.

Заседание прошло в закрытом режиме. Слушания продолжатся 4 сентября, истцы попросили вызвать на заседание представителей МИД РФ. Представитель Бурнашкиной заявила, что ее семья пытается оспорить опеку и добиться передачи ребенка биологической матери или ее родственникам.

Екатерина Бурнашкина в октябре 2024 года родила дочь в туалете аэропорта Антальи. Она оставила ребенка и ушла на паспортный контроль, чтобы улететь в Россию. Вскоре младенца нашли, а Бурнашкину и ее мать, сопровождавшую девушку, задержали.

В феврале 2025-го суд в Турции приговорил Бурнашкину к 15 годам лишения свободы по делу о покушении на убийство близкого родственника. Апелляционный суд Антальи отменил приговор.

На момент родов Бурнашкиной было 18 лет. Она говорила, что не знала о своей беременности до родов, и заявляла, что хочет вернуться вместе с ребенком в Россию.

Дочь Бурнашкиной несколько месяцев провела в турецком приюте. В июне девочку привезли в Россию, где у нее появилась приемная семья.