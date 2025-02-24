РИА Новости: суд Антальи приговорил россиянку, оставившую новорожденного ребенка в туалете аэропорта, к 15 годам тюрьмы

Суд турецкой Антальи приговорил россиянку Екатерину Бурнашкину, которая оставила своего новорожденного ребенка в туалете аэропорта, к 15 годам тюрьмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Судья четвертого уголовного суда Антальи признал Екатерину Бурнашкину виновной в покушении на убийство близкого родственника, пишет РИА Новости.

Адвокат Айшегюль Кюбра Полат сказала РИА Новости, что вопрос о судьбе ребенка будет решаться отдельно. Сейчас девочка находится в приюте.

В октябре 2024 года 18-летняя Екатерина Бурнашкина родила ребенка в туалете аэропорта Антальи. Она оставила новорожденную дочь и ушла на паспортный контроль, чтобы улететь в Россию. Менее чем через 20 минут младенца нашли уборщицы, девушку задержали. Также была задержана ее мать, которая была с ней. Позже Екатерина Бурнашкина говорила, что не знала о своей беременности до момента родов и выражала желание вернуться вместе с ребенком в Россию.

В отношении Екатерины Бурнашкиной было возбуждено уголовное дело об оставлении ребенка в опасности. Дело также возбудили в отношении ее матери Елены, но 19 февраля суд Антальи ее оправдал.