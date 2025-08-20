МВД отчиталось о первом задержанном за мошенничество с использованием мессенджера Мax

Полицейские задержали жителя города Шахты Ростовской области, которого заподозрили в пособничестве мошенничеству через российский национальный мессенджер Max, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

О первом случае мошенничества с использованием Max стало известно 14 августа, рассказала Волк в своем телеграм-канале. По данным МВД, мошенники обманом выманили у жительницы Курска 444 тысяч рублей, позвонив ей через национальный мессенджер. В итоге Следственный комитете возбудил дело о мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК).

«Полицейские в кратчайшие сроки установили личность гражданина, который исполнял роль посредника при переводе денежных средств аферистам. Он был задержан оперативниками при участии сотрудников Росгвардии», — заявила Волк. Она прикрепила к своему посту видео задержания подозреваемого: на кадрах сотрудники ОМОНа в масках подбегают к нему на улице и валят на землю.

Других фигурантов дела ищут. Как утверждает Волк, речь идет о «зарубежных мошенниках».

В начале августа пользователи WhatsApp и Telegram в России пожаловались на сбои при попытке позвонить через эти мессенджеры. 12 августа Роскомнадзор официально объявил, что в стране «частично» ограничили звонки через WhatsApp и Telegram. Ведомство объяснило ограничения борьбой с мошенниками.

Блокировка звонков в WhatsApp и Telegram произошла на фоне попыток российских властей навязать пользователям национальный мессенджер Max от VK. При этом Max критиковали из-за возможности слежки за пользователями и проблем с безопасностью. Такие опасения высказывали даже лояльные властям РФ Z-блогеры и ФСБ (непублично).

Власти РФ проблемы с безопасностью в национальном мессенджере отрицали. На этом фоне сообщения о первом случае мошенничества в Max активно обсуждались в соцсетях, в том числе среди Z-блогеров.

«Медуза» попыталась использовать Max и выяснила, что там почти ничего не работает

«Медуза» протестировала мессенджер Max. В нем почти ничего не работает и нельзя ставить негативные эмодзи Не запускается даже игра «Змейка»