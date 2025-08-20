Армия обороны Израиля начала захват города Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на Газу, крупнейший город в секторе Газа, заявил 20 августа изданию The Jerusalem Post представитель армии бригадный генерал Эффи Дефрин. «Наши войска уже контролируют окраины города», — сказал он.

Представитель ЦАХАЛ отметил, что военные работают над тем, чтобы жители Газы могли эвакуироваться в безопасные места, получить гуманитарную помощь и медицинское обслуживание.

Ожидается, что 21 августа премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Израиля Кац одобрят план по захвату города Газа.

Как отмечает The Jerusalem Post, ЦАХАЛ начал наступление на Газу в то время, как представители террористической группировки ХАМАС предложили освободить 10 заложников, остающихся в живых, и ввести прекращение огня на 60 дней.

Кабинет безопасности Израиля 8 августа одобрил захват города Газа. План предусматривал, что одновременно с этим мирным жителям окажут гуманитарную помощь «за пределами зон боевых действий».

Биньямин Нетаниягу говорил, что Израиль намерен установить военный контроль над всем сектором Газа.

Читайте также

Израиль собирается оккупировать город Газа. Внутри страны — масштабные протесты, вне ее — беспрецедентно жесткая реакция

Читайте также

Израиль собирается оккупировать город Газа. Внутри страны — масштабные протесты, вне ее — беспрецедентно жесткая реакция