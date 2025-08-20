Армия обороны Израиля начала захват города Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на Газу, крупнейший город в секторе Газа, заявил 20 августа изданию The Jerusalem Post представитель армии бригадный генерал Эффи Дефрин. «Наши войска уже контролируют окраины города», — сказал он.
Представитель ЦАХАЛ отметил, что военные работают над тем, чтобы жители Газы могли эвакуироваться в безопасные места, получить гуманитарную помощь и медицинское обслуживание.
Ожидается, что 21 августа премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Израиля Кац одобрят план по захвату города Газа.
Как отмечает The Jerusalem Post, ЦАХАЛ начал наступление на Газу в то время, как представители террористической группировки ХАМАС предложили освободить 10 заложников, остающихся в живых, и ввести прекращение огня на 60 дней.
Кабинет безопасности Израиля 8 августа одобрил захват города Газа. План предусматривал, что одновременно с этим мирным жителям окажут гуманитарную помощь «за пределами зон боевых действий».
Биньямин Нетаниягу говорил, что Израиль намерен установить военный контроль над всем сектором Газа.