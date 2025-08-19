В Москве открыли улицу имени генерала Кириллова. Он погиб от взрыва бомбы, заложенной в самокате

В Юго-Восточном округе Москвы прошла торжественная церемония открытия улицы генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, убитого 17 декабря 2024 года.

Соответствующую табличку разместили на доме по адресу: Рязанский проспект, 2/1, к5С. На церемонии, сообщает ТАСС, были сослуживцы Кириллова, представители Минобороны и предприятий военно-промышленного комплекса, а также близкие генерал-лейтенанта.

«Улица станет символом сохранения семейных ценностей и служения отечеству. Это улица будущих защитников нашей родины», — сказала вдова Кириллова (цитата по «Осторожно, новости»).

Городское законодательство запрещает присваивать улицам имена известных людей, если с момента их смерти прошло менее 10 лет. Однако сделано исключение для случаев, если присвоение имени одобрено президентом РФ или мэром Москвы.

Председатель движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов заявил «Осторожно, новости», что именно его организация направляла соответствующее ходатайство мэру и напомнил, что в мае президент РФ поручил правительству разработать рекомендации «по увековечению памяти погибших участников ».

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря 2024 года в результате взрыва бомбы, которую заложили на электросамокате, припаркованном возле дома на Рязанском проспекте, где проживал Игорь Кириллов.

По подозрению в убийстве через несколько часов был задержан Ахмад Курбонов. На допросе, согласно официальной информации правоохранительных органов РФ, Курбонов заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. СК также объявлял об аресте Батухана Точиева и Рамазана Падиева, которые, как объявило следствие, должны были снять для Курбонова жилье в Москве.

