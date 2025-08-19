Российские войска атаковали Кременчуг беспилотниками и ракетами. Город заволокло черным дымом

Российские военные ночь на 19 августа нанесли удар по городу Кременчуг в Полтавской области, сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут.

Попадания и падения обломков, по его словам, зафиксированы в Кременчугском и Лубенском районах области. Пострадавших, по предварительным данным, нет, но повреждены административные здания предприятий энергетики. В Лубенском районе без света остались около полутора тысяч пользователей.

По словам мэра Кременчуга Виталия Малецкого, в городе были слышны «десятки взрывов», а удары наносились по энергетической и транспортной инфраструктуре. Какой тип вооружений использовался при атаке не уточняется, но Когут перед этим предупреждал о воздушной тревоге.

На панорамном видео, которые публикуют телеграм-каналы, над Кременчугом стоит облако черного дыма.

В российских зет-каналах утверждают, что целью атаки был Кременчугский НПЗ. По данным «военкоров», российская армия запустила по Кременчугу около 40 дронов, а также несколько крылатых и баллистических ракет.

