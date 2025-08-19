«Разговоры о важном» будут проводить в детских садах в почти 20 регионах России, включая Москву, а также на аннексированных территориях

Минпросвещения с 1 сентября планирует проводить «Разговоры о важном» в дошкольных учреждениях в Москве и еще почти . Такие занятия устроят и в детских садах в аннексированных частях Донецкой, Запорожской и Луганской областей Украины.

В пресс-службе министерства рассказали «Ведомостям», что проект пока запустят в пилотном режиме, а в конце года по его результатам примут решение, стоит ли вводить такие занятия во всех государственных детских садах страны.

«Разговоры о важном» планируют проводить с детьми от трех до семи лет. Среди тем, которые собираются обсуждать на таких занятиях: важность семьи и дружбы, формирование навыков общения и сотрудничества; развитие нравственных качеств: доброты, честности, справедливости, милосердия, а также знание истории, уважение к культуре России и любовь к Родине.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, воспитатели будут проводить занятия с детьми «в понятной и увлекательной форме», соответствующей их возрасту. В пресс-службе Минпросвещения добавили, что занятия будут проходить в том числе в интерактивной форме и включать игры, творческие задания и чтение книг.

С 2022 года «Разговоры о важном» проводят в российских школах — раз в неделю перед первым уроком. В методичках, опубликованных Минпросвещения, говорилось, что ученикам будут рассказывать в том числе о любви к родине, а с пятого класса — про «специальную военную операцию» ( ).

С идеей проводить «Разговоры о важном» в детских садах в начале октября 2024 года выступил Владимир Путин. На встрече с финалистами конкурса «Учитель года» президент РФ заявил, что власти должны закладывать ребенку «в самом раннем возрасте определенные базовые вещи». Вскоре после этого десятки российских детских садов отчитались о проведении «Разговоров о важном» для своих воспитанников.

