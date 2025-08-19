Оккупированная часть Запорожской области полностью осталась без света
На всей территории Запорожской области, оккупированной войсками РФ, отключилось электричество, сообщил назначенный Россией «глава» региона Евгений Балицкий.
По его словам, причиной отключения стала атака украинских беспилотников по высоковольтному оборудованию. Энергетики в усиленном режиме пытаются наладить подачу электроэнергии по резервным линиям. Балицкий отметил, что работа энергетиков осложнена из-за того, что есть угроза повторных ударов.
Власти Украины это не комментировали. В украинской администрации Запорожской области об отключении электричества не сообщали.
В последние месяцы назначенные Россией «власти» Запорожской области несколько раз сообщали об отключении электричества из-за ударов ВСУ. Отключения затрагивали несколько сотен тысяч жителей.