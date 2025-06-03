Назначенный Россией губернатор Запорожской области заявил об атаке украинских беспилотников на подстанции. Без света остались 600 тысяч человек

В Запорожской области украинские беспилотники атаковали энергетические объекты и вывели из строя ряд подстанций, которые обеспечивали регион электроэнергией, заявил назначенный Россией губернатор Евгений Балицкий.

По словам Балицкого, в результате атаки произошло аварийное отключение электричества. Без света остались 457 населенных пунктов области, отключение затронуло более 600 тысяч человек

Атака затронула также энергетические объекты Херсонской области, утверждает Балицкий. По словам назначенного Россией губернатора региона Владимира Сальдо, осколки сбитых беспилотников повредили новую подстанцию в Геническом районе Херсонской области и подстанцию в Мелитопольском районе Запорожской области. Без света остались 150 населенных пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах, это более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта, заявил Сальдо.