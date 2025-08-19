И Украине, и России придется пойти на уступки для заключения мирного соглашения, заявил Fox News госсекретарь США Марко Рубио после встречи в Белом доме Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров европейских стран.

В любых переговорах, направленных на завершение войны или любого конфликта, обе стороны должны не только получать, но и давать, подчеркнул Рубио.

«Каждой стороне придется пойти на некоторые уступки. И, очевидно, вопрос о земле или о том, где вы проведете эти границы — где прекратится война — будет частью этого разговора», — сказал он.

«По сути, ни одна из сторон не получит здесь 100%», — подчеркнул Рубио, добавив, что это «непросто» и, возможно, «несправедливо», но только так можно положить конец войне.

Госсекретарь США отметил, что решать, на каких условиях будет закончена война, будут Украина и Россия, а роль Соединенных Штатов заключается в том, чтобы сделать обсуждение возможным, «и убедиться, что обе стороны разговаривают».

Президент США Дональд Трамп вечером 18 августа встретился в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. 15 августа Трамп провел отдельные переговоры на Аляске с президентом РФ Владимиром Путиным.

Официально подробности переговоров Трампа и с Путиными, и с Зеленским не сообщались. По данным американских СМИ, Путин заявил, что Украина должна передать РФ весь Донбасс, включая территории, которые контролирует Киев. Президент Украины ранее неоднократно говорил, что отказ от какой-либо части страны невозможен.

После встречи в Белом доме Трамп заявил, что начал подготовку к встрече Путина с Зеленским.

