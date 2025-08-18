В Кембриджский словарь включили «скибиди» и «делулу»

Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) пополнился несколькими новыми словами, среди которых — skibidi («скибиди»), tradwife («традвайф») и delulu («делулу»). Об этом сообщает The Guardian.

Появление таких слов в словаре означает все большее влияние тиктока на английский язык, говорится в материале. По словам составителей, эти слова не станут «краткосрочным интернет-увлечением». «Интернет-культура меняет английский язык, и наблюдать за этим эффектом и фиксировать его в словаре невероятно увлекательно», — отметил руководитель лексической программы Cambridge Dictionary Колин Макинтош.

The Guardian отмечает, что слово skibidi стало особенно популярным благодаря ютьюб-сериалу «Skibidi Toilets», созданному 3D-аниматором Алексеем Герасимовым. По его сюжету, землю захватывают скибидисты (унитазы с головой, которые поют надоедливую песню), а камерамены — персонажи с камерой вместо головы — их убивают. На ютьюбе у сериала миллионы просмотров.

Кембриджский словарь определяет skibidi как «слово, которое может иметь разные значения, например, „крутой“ или „плохой“, или может использоваться без реального смысла, в качестве шутки». Его также добавляют для усиления высказывания.

Delulu — это сокращение от слова delusional, то есть «бредовый». В словаре delulu объясняет как «вера в то, что не является реальным или настоящим, но в чем вы себя убедили». Газета отмечает, что delulu «стало ассоциироваться с миром постправды, где личные убеждения важнее реальности».

Слово tradwife стало широко использоваться еще в 2020 году, пишет The Guardian. Этим словом называют популярных и консервативных женщин, которые в своих соцсетях рассказывают о важности заботы о мужьях, детях и домах.

Также в словарь попал термин broligarchy («бролигархия»), он обозначает «небольшую группу людей, в основном мужчин, владеющих технологическим бизнесом или вовлеченных в него, которые чрезвычайно богаты и могущественны и которые имеют или хотят иметь политическое влияние».

