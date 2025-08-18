Таиланд разрешит туристам обменивать криптовалюту на баты

Правительство Таиланда запустит программу TouristDigiPay, которая позволит иностранным туристам конвертировать криптовалюту в тайские баты и тратить их во время путешествия по стране, сообщает Bloomberg.

Программу 18 августа официально представил министр финансов Пичаи Чунхаваджира. По его словам, TouristDigiPay запустят в четвертом квартале 2025 года. Она будет работать по всей стране в пробном режиме в течение полутора лет.

Министр подчеркнул, что в рамках программы туристы не смогут расплачиваться криптовалютами . TouristDigiPay подразумевает, что путешественники будут обменивать цифровые активы на тайские баты через лицензированных операторов и платить за товары и услуги с помощью электронных платежных сервисов. Транзакции ограничены суммой в 500 тысяч батов (15,4 тысячи долларов) в месяц.

С помощью программы TouristDigiPay Таиланд пытается увеличить поток туристов из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, чтобы компенсировать 33-процентное снижение количества китайских путешественников в первой половине 2025 года, пишет Bloomberg.

Туристы из Китая стали реже приезжать в королевство из опасений по поводу безопасности в стране. Как отмечает агентство, снижение турпотока произошло на фоне новостей о похищении в январе 2025-го китайского актера Ван Сина, которого заманили в Таиланд под предлогом съемок. В итоге актера нашли в Мьянме. После освобождения он рассказал, что похитители пытались заставить его и еще десятки похищенных работать на мошенников, которые обманывают людей в интернете.

Что еще можно сделать с криптовалютой

Хочу сохранить деньги. Криптовалюта подойдет? А купить на нее что-то можно? Очень подробный разбор «Медузы» 20 карточек