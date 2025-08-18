Родниковский районный суд Ивановской области конфисковал в пользу государства 50% компании ООО «Рижский хлеб», принадлежавших гражданину Латвии Нормуду Бомису.

Решение было принято по иску Генпрокуратуры. По версии надзорного ведомства, Бомис использовал свою долю в «Рижском хлебе» для спонсирования украинских батальонов "Азов" и «Айдар».

В частности, после начала войны Бомис пожертвовал через латвийский фонд Ziedot.lv более 36 тысяч долларов на оружие и боеприпасы для ВСУ. Сам сайт Ziedot.lv по требованию прокуратуры был объявлен «экстремистским».

Сумма конфискованной доли Бомиса в компании оценивается в 1,7 миллиарда рублей.

Второй половиной «Рижского хлеба» владеет выходец из Латвии, гражданин России Сергей Сиренко. После начала войны он поддержал позицию властей РФ и поссорился с Бомисом.

