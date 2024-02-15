В 2006 году два выходца из Латвии создали в России компанию «Рижский хлеб». В 2022 году они рассорились из-за войны Теперь хлебозавод поддерживает российских солдат

Российские солдаты, воюющие в Украине, записали видео, в котором поблагодарили за помощь компанию «Рижский хлеб». Это предприятие создали в 2006 году в Ивановской области двое выходцев из Латвии. Видео с военными опубликовало 12 февраля латвийское издание kompromat.lv. Где и когда была сделана эта видеозапись, неясно. В ролике один из солдат, чье лицо скрыто балаклавой, благодарит Союз десантников города Родники Ивановской области за «очередную гуманитарную помощь». «Хотим выразить благодарность, особенно за транспортировку, „Рижскому хлебу“, за предоставление транспорта», — говорит военный.

Российские десантники благодарят «Рижский хлеб» KompromatLV

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО зарегистрировали в августе 2006 года. Компанией в равных долях владеют гражданин Латвии Нормунд Бомис и гражданин РФ Сергей Сиренко. Основное производство расположено в городе Родники, который упоминают российские военные на записи. На сайте компании сказано, что производством на хлебозаводе руководит «мастер-технолог европейского уровня, владеющий старинной рецептурой», который вместе с командой из семи человек приехал в Россию по контракту из Латвии.

Журналисты латвийских изданий Jauns и Delfi связались с совладельцем компании Нормундом Бомисом. Он владеет в Латвии пекарней , которая с 1991 года работает в Лимбажи (около 80 километров от Риги). Как писал kompromat.lv, Бомис был депутатом Лимбажской краевой думы и в 2010 году баллотировался в сейм (парламент) Латвии от . По данным Delfi, Бомис также пытался избраться в сейм от партии «Латвийский путь» (упразднена в 2007 году). В Национальном объединении сообщили латвийским СМИ, что Бомис в организации не состоит.

Сам Нормунд Бомис в комментарии журналистам сказал следующее: «Я совладелец российской пекарни „Рижский хлеб“. У меня не было никаких контактов с компанией с момента начала вторжения. Мне лично запрещен въезд в РФ, потому что я из страны и являюсь совладельцем пекарни в Украине».

Он также более развернуто рассказал о своем российском бизнесе. По его словам, в 2007 году он вместе со своим старым другом Сергеем Сиренко открыл в России компанию «Рижский хлеб». В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, бизнес продолжился, поскольку Бомис, по собственному признанию, «не воспринимал это всерьез». «Потому что информация была повсюду, и, честно говоря, меня она не интересовала, как и большинство людей», — пояснил он.

«Мы с Сергеем были как братья, пока Россия не вторглась в Украину в 2022 году», — заявил Бомис. По словам бизнесмена, Сиренко решил поддержать российскую сторону в войне без его участия. «Российский бизнес никак не связан с латвийским, сотрудники обучались почти 20 лет, и до сих пор в компании работают два пекаря из Латвии, у которых в России уже есть дом. После вторжения Сергей отдалился от меня», — заявил предприниматель. Он добавил, что Сиренко в 2021 году принял российское гражданство и постоянно проживает в России.

О том, что между двумя совладельцами компании «Рижский хлеб» возникли разногласия из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, в июле 2023 года сообщила «Комсомольская правда». Издание выпустило материал под названием «Латышский националист кошмарит успешный бизнес русского патриота».

В заметке говорилось, что Сергей Сиренко родился в семье военного в Украинской ССР и «успел пожить с родителями на Байконуре». После службы в армии он поступил в Рижский институт инженеров гражданской авиации, окончил его незадолго до распада СССР и остался жить в Латвии, где, по заявлению КП, ему присвоили статус .

Сам Сиренко рассказал «Комсомолке», что через два дня после начала «спецоперации» (так в РФ требуют называть войну в Украине — прим. «Медузы») его бизнес-партнер Раймонд Бомис потребовал, чтобы он закрыл российский бизнес, все продал, а активы вложил в биткоин. Сиренко отказался.

Россиянин утверждает, что после начала Бомис «начал помогать националистам на Украине», а в одном из его помещений в Латвии открыли реабилитационный центр для украинцев. Также, по словам Сиренко, на сайте латвийской пекарни Бомиса долго висел баннер в цветах флага Украины, который «вел на некое „латвийское общество поддержки Украины“, где собирают деньги на дроны для ВСУ». «Медузе» не удалось это подтвердить — судя по данным веб-архива, в последние годы на сайте пекарни «Lielezers» не было таких баннеров.

Сергей Сиренко также рассказал, что осенью 2022 года, когда в России началась мобилизация, на войну уехали несколько сотрудников «Рижского хлеба». «Комсомольская правда» написала, что компания выделила «солидные средства на приобретение амуниции». По словам россиянина, он писал Бомису письма, пытаясь узнать, как тот отреагирует на такое решение, но не получил ответа. «И мы на деньги общества купили бойцам снаряжение, а их семьям выделили денежную помощь», — рассказал он. После этого, утверждает Сиренко, представители Бомиса пригрозили руководству компании уголовным делом о растрате.

Российский бизнесмен говорит, что Бомис отказался продать ему свою долю в совместном бизнесе, и вместо этого прислал команду юристов, которая от его имени начала проверять компанию. «Первый раз пришлось откопировать более миллиона листов — вся бухгалтерия, юрслужба и отдел кадров бросили текущую работу, только этим и занимались, сломали четыре профессиональных ксерокса», — заявил Сиренко.

Представители «Рижского хлеба» говорят, что юристы Бомиса подали к компании множество исков, но, по данным СПАРК, в 2022 году компания лишь раз выступила в суде как ответчик (сведений за 2023 год нет).

Фото на обложке: телеграм-канал компании «Рижский хлеб»