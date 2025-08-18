Российские пропагандисты показали БТР с флагами России и США. В офисе Зеленского ответили: «Максимальное нахальство»

Российский государственный телеканал RT опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, показан американский бронетранспортер М113 с установленными на нем флагами России и США.

В сообщении телеканала говорится, что «военкор» RT Влад Андрица получил видео от российских танкистов из 70-го мотострелкового полка. Запись, как утверждается, сняли возле села Малая Токмачка в Ореховском районе Запорожской области. Подлинность видео не подтверждена.

Действительно ли на записи показан М113, точно неизвестно. Внешне боевая машина похожа на американский БТР, но точно идентифицировать ее тип невозможно из-за защитной сетки на корпусе.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя видеозапись RT, заявил, что на кадрах показана российская техника. «Фактически россияне используют в своей террористической, захватнической войне с убийствами гражданских людей символику Соединенных Штатов. Максимальное нахальство», — сказал Ермак.

Вооруженные силы РФ за время полномасштабного вторжения в Украину захватили не менее 34 бронетранспортеров М113, следует из данных Z-проекта «Лостармор».

RT распространил видео спустя несколько дней после того, как президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. Как выяснила «Медуза», политический блок Кремля рекомендовал государственным СМИ освещать итоги переговоров на Аляске как то, что Путин «восстановил отношение к России как к великой державе».

подробнее об этом

«Путин восстановил отношение к России как к великой державе. Требования Киева даже не обсуждались» Как Кремль требует от пропаганды говорить об итогах встречи на Аляске

подробнее об этом

«Путин восстановил отношение к России как к великой державе. Требования Киева даже не обсуждались» Как Кремль требует от пропаганды говорить об итогах встречи на Аляске