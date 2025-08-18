Организатора эротических вечеринок в Екатеринбурге приговорили к 200 часам обязательных работ за фото с «христианскими символами»

Станислава Словиковского, организовывавшего эротические вечеринки в Екатеринбурге, признали виновным в оскорблении чувств верующих за фотографии с религиозными символами, сообщает «Медиазона». Мировой судья назначил ему 200 часов обязательных работ.

Поводом для уголовного дела об оскорблении чувств верующих стали три фотографии в телеграм-канале проекта BlueVelvet, который занимался организацией БДСМ-вечеринок.

Фото были опубликованы 17 сентября 2023 года. На одной из фотографий, пишет «Медиазона» была изображена девушка в венке из веток — силовики посчитали, что это терновый венец. На втором снимке девушка позирует на фоне стены с буквой «Х» из строительных металлических балок — это обвинение посчитало изображением православного креста. На третьем фото были изображены люди с табличками с названиями грехов.

Сторона обвинения, ссылаясь на заключение экспертизы и Екатеринбургскую духовную семинарию, заявила, что публикация «выражает неуважение к православным традициям, формирует негативное отношение граждан к Русской православной церкви, московскому патриарху и православию в целом». Словиковский, в свою очередь, назвал публикацию снимков «подготовкой к проведению творческого мероприятия», добавив, что «крест» на одной из фотографии элемент дизайна студии, который невозможно было убрать.

Прокурор просил назначить Словиковскому 220 часов обязательных работ. Обвиняемый вину не признал и просил об оправдательном приговоре.

В феврале 2024 года полиция устроила рейд в екатеринбургском клубе «Фабрика», где проходила закрытая эротическая вечеринка Blue Velvet. На вечеринку, отмечает «Медиазона», пожаловалась z-активистка. В мае 2024 года Словиковский был задержан по делу об оскорблении чувств верующих, позднее его отпустили под обязательство о явке.