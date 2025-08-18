Axios: Трамп был готов выйти из переговоров, узнав требования Путина

Президент США Дональд Трамп был готов прекратить переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске после того, как тот выдвинул максималистские требования при обсуждении будущего Украины, в том числе Донецкой области, сообщает 18 августа издание Axios, ссылаясь на источник.

По его словам, Путин в ходе переговоров, проходивших 15 августа, заявил, что хочет, чтобы Россия получила полный контроль над регионами. «И в какой-то момент [Путин] казался настолько непреклонен в своих требованиях, что Трамп был готов уйти», — пишет издание.

«Если речь о Донецкой области и компромисса нет, то нам просто нет смысла продолжать [переговоры]», — сказал Трамп Путину (согласно источнику Axios).

В дальнейшем Путин отказался от своих максималистских требований, отмечает издание.

Владимир Путин, как сообщили западные СМИ, в ходе переговоров на Аляске потребовал, чтобы Украина уступила России Донецкую и Луганскую области, а также признала Крым российским. Кроме того, Путин настаивает на том, чтобы заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев не собирается «дарить» свои территории России.

