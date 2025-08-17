В Рязанской области при взрыве на пороховом заводе погибли 14 человек. Пострадали более 130

Число погибших в результате взрыва в пороховом цехе на заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до 14 человек. Такие данные приводит МЧС России.

Спасатели продолжают разбирать завалы. По уточненной информации, в результате взрыва пострадали 135 человек.

16 августа сообщалось об 11 погибших.

Взрыв и пожар в пороховом цехе завода «Эластик» произошли утром 15 августа. Здание цеха было полностью разрушено. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение техники безопасности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 217 УК РФ).