При взрыве на пороховом заводе под Рязанью погибли 11 человек. В регионе объявили день траура

Количество погибших в результате взрыва на пороховом заводе в Рязанской области достигло 11 человек, сообщает опергруппа региона.

Количество пострадавших достигло 130 человек, из них 29 госпитализированы.

В течение ночи спасатели извлекли из-под завалов живыми трех человек. Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются.

Власти региона объявили понедельник, 18 августа, днем траура.

Взрыв и пожар на пороховом заводе «Эластик» неподалеку от поселка Лесной в центральной части Рязанской области произошел 15 августа.

По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.