«Мы хотели бы решить все вопросы мирными средствами». Путин после встречи с Трампом созвал совещание в Кремле

Президент России Владимир Путин 16 августа провел в Кремле совещание, на котором проинформировал об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом руководство правительства, Госдумы, администрации президента и различных ведомств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин назвал свой визит в США «своевременным и весьма полезным». По его словам, у него была возможность «спокойно» и «детально» изложить позицию России по поводу «украинского кризиса».

Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами. Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям.

Согласно публикации на сайте Кремля, после этого приветствия Путин пообещал «детально» рассказать «по всему ходу беседы» и ответить на возможные вопросы. Расшифровка этой части беседы на момент публикации новости выложена не была.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске 15 августа. Это была их первая очная встреча с 2019 года, ее основной темой было завершение российско-украинской войны. После встречи, которые длились более трех часов, они оба оценили переговоры положительно, однако публично не рассказали о ее содержании.

По данным западных СМИ, на переговорах Путин подтвердил свое требование о выводе украинских войск с Донбасса и выразил готовность заморозить линию фронта на остальных его участках. После саммита также стало известно о готовности США вместе с европейскими странами предоставить Украине гарантии безопасности на случай нового российского нападения.