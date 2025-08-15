Володин: Госдума планирует запретить работать курьерами людям с судимостью

В России разрабатывают законопроекты, предусматривающие ограничения для работы курьерами, сообщил 15 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин в своих соцсетях.

В частности, по его словам, предлагается запретить работать курьерами людям, у которых есть судимость за определенные преступления (какие именно, не уточняется).

Кроме того, предлагается ужесточить административную ответственность за доставку продуктов питания курьерами без медицинских книжек.

Власти более 30 регионов России запретили быть курьерами иностранцам, которые работают на основании трудовых патентов, сообщил Володин. Одними из последних подобный запрет ввели власти Петербурга в начале августа. Ограничения для иностранцев распространяются на многие сферы деятельности — от торговли и такси до охраны и бухгалтерии.

Власти России начали активно ужесточать миграционное законодательство и проводить массовые проверки в отношении иностранцев после теракта в «Крокус Сити Холле» в 2024 году, в совершении которого обвинили выходцев Таджикистана.