В Анкоридже начались переговоры Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Встреча проходит в формате «три на три», хотя раньше сообщалось, что главы России и США встретятся один на один (в присутствии переводчиков). В итоге к Трампу присоединились госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. К Путину — глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

После окончания переговоров запланирована пресс-конференция.

Трамп прилетел в Анкоридж примерно за два часа до запланированного времени встречи, а через 20 минут после него там же приземлился самолет Путина. До этого российский президент заехал в Магадан, где посетил завод «Омега-Си», занимающийся переработкой и рафинированием рыбного жира, и провел совещание по развитию города.

Путин и Трамп вышли из самолетов одновременно, пожали друг другу руки на летном поле и затем сели в один автомобиль — «Кадиллак» президента США. При этом в Анкоридж привезли президентский «Аурус», на котором передвигается Путин — он ожидал на летном поле.