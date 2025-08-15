Минюст объявил «иноагентами» сыктывкарский «Револьт-центр» и журналиста «Радио Свобода» Марка Крутова

Минюст РФ обновил реестр «иностранных агентов». В список включили сыктывкарское независимое культурное пространство «Револьт-центр» и журналиста «Радио Свобода» Марка Кротова (Крутова).

Ведомство также объявило «иноагентами» бывшего священника РПЦ. иеромонаха Иоанна Курмоярова, калининградского журналиста Игоря Рудникова и публициста Марка Солонина.

«Револьт-центр» — независимое культурное пространство, открытое в 2019 году в Сыктывкаре в Республике Коми. В июле ФСБ объявила, что завела уголовном деле по статье о «госизмене» против одного из создателей «Револьт-центра» и бывшего директора издания «7×7» Павла Андреева. Он покинул Россию после начала полномасштабной российско-украинской войны.

В рамках расследования прошли обыски сразу в 12 регионах России, в том числе в здании «Револьт-центра» в Сыктывкаре. Исполнительного директора «Револьт-центра» Дарью Чернышеву задержали по делу об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента». Суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Из-за обвинений в «госизмене» в адрес Андреева депутата Госсовета Коми на внеочередной сессии требовали объявить «Револьт-центр» «иностранным агентом».

Подробности этой истории

ФСБ обвинила в «госизмене» Павла Андреева — основателя культурного пространства «Револьт-центр» и бывшего директора издания «7×7». Обыски и допросы прошли в 12 регионах России Кажется, это новое крупное дело против журналистов и правозащитников

Подробности этой истории

ФСБ обвинила в «госизмене» Павла Андреева — основателя культурного пространства «Револьт-центр» и бывшего директора издания «7×7». Обыски и допросы прошли в 12 регионах России Кажется, это новое крупное дело против журналистов и правозащитников