Один из крупных бывших франчайзи Subway в России проведет ребрендинг. 140 из 400 работающих в стране кафе быстрого обслуживания сменят название на Subjoy, сообщает «Коммерсант».

Речь идет о заведениях Subway, которыми управляет ООО «Сабджой сервис компани». Ребрендинг пройдет в несколько этапов и в итоге затронет все кафе, уточнили представители компании. 100 заведений сменят вывеску до 30 сентября, остальные — до конца 2025 года.

Бывшие франчайзи Subway ищут новые названия для своих кафе из-за прекращения действия соглашений с держателем франшизы американской сети, поясняет «Коммерсант».

Так, с начала года в Москве работают несколько заведений «Сабфреш», которыми управляет другой бывший франчайзи Subway. В свою очередь ООО «Сабвэй Раша Маркетинг Компани», которая занималась развитием франшизы Subway в России, в начале июля обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию созвучного бренда — Subboy.

Subway — одна из крупнейших в мире сетей фастфуда по числу точек. Компания была создана в США в 1965 году и развивается по модели франчайзинга. В России первое кафе Subway открылось в 1994 году в Петербурге.

В январе украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло Subway в список «международных спонсоров войны», поскольку сеть продолжила работать в России после начала полномасштабной войны. В июне того же года Subway объявил, что уходит с российского рынка.