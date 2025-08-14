В России отменили требование к экспортерам о продаже валютной выручки

От российских экспортеров больше не требуют в обязательном порядке продавать часть валютной выручки. Правительство России фактически отменило это требование, сообщила пресс-служба правительства.

«Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью», — говорится в сообщении пресс-службы.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Власти РФ обязали экспортеров продавать определенную долю заработанной валюты на российской бирже в октябре 2023 года. Требование ввели указом президента для укрепления рубля. Изначально норма обязывала неназванные 43 возвращать в страну 80% заработанной валюты и продавать 90% из этого объема на внутреннем рынке. Затем порог продажи последовательно снижали.