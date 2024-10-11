Правительство России смягчило требование по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами до 25%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на постановление кабинета министров, полученное редакцией.

Эта мера будет действовать до 30 апреля 2025 года, уточняет «Коммерсант».

Издание указывает, что ранее экспортеры должны были продавать не менее 50% валюты, получаемой в соответствии с условиями внешнеторговых договоров или контрактов. Однако в июле 2024 года этот порог был снижен до 40%.

Указ об обязательной продаже валютной выручки Владимир Путин подписал в октябре 2023 года. Он обязывал экспортеров из перечня, состоящего из 43 групп компаний, продавать определенную долю заработанной валюты на бирже в России. Это решение было принято для «стабилизации валютного курса», пояснили в правительстве. Изначально порог продажи составлял 80%. В июне 2024 года его снизили до 60%, в июле — до 40%. Указ изначально должен был действовать до 30 апреля 2024 года, но затем его продлили до 30 апреля 2025-го.

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