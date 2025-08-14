Трамп допустил возможность сокращения войск США в Европе — ради мира в Украине
Источник: Белый дом
Президент США Дональд Трамп не исключил сокращения американского контингента в Европе, если это будет необходимо для мира в Украине.
На пресс-конференции в Белом доме, Трампа спросили, поддержал ли бы он сокращение войск НАТО «в таких странах, как Польша», чтобы убедить Россию подписаться под мирным соглашением.
«Мне еще не задавали этот вопрос. Я подумаю об этом позже», — ответил Трамп, отметив, что до сих пор Россия не выступала с такими требованиями.
Власти РФ неоднократно (в том числе, до начала полномасштабного вторжения в Украину) выражали недовольство увеличением численности американских военных в Европе. При этом публично в Кремле ни разу не называли это в списке обязательных условий прекращения огня в Украине.