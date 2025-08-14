Президент США Дональд Трамп не исключил сокращения американского контингента в Европе, если это будет необходимо для мира в Украине.

На пресс-конференции в Белом доме, Трампа спросили, поддержал ли бы он сокращение войск НАТО «в таких странах, как Польша», чтобы убедить Россию подписаться под мирным соглашением.

«Мне еще не задавали этот вопрос. Я подумаю об этом позже», — ответил Трамп, отметив, что до сих пор Россия не выступала с такими требованиями.

Власти РФ неоднократно (в том числе, до начала полномасштабного вторжения в Украину) выражали недовольство увеличением численности американских военных в Европе. При этом публично в Кремле ни разу не называли это в списке обязательных условий прекращения огня в Украине.

Перед саммитом на Аляске у Трампа не осталось специалистов по России. Американские эксперты ожидают, что он провалит переговоры с Путиным Главное из публикации Financial Times (которую Трамп уже объявил «нечестной»)

