Россия и Украина обменялись пленными

Представители России и Украины провели очередной раунд обмена пленными, сообщило Минобороны РФ.

Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины, взамен переданы 84 пленных ВСУ. Как подчеркнули в ведомстве, обмен прошел при посредничестве ОАЭ.

В Украине сообщение об обмене пока не комментировали.

Обновление. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными. «Среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Среди освобожденных сегодня военных — защитники Мариуполя», — сообщил он. Координационный штаб по обращению с военнопленными уточнил, что в Украину вернулись 33 военных и 51 гражданский.

Делегации России и Украины договорились об обменах в начале июня на переговорах в Стамбуле. Речь шла об обмене тяжелоранеными военными и пленными в возрасте от 18 до 25 лет, а также передать друг другу тела погибших на войне солдат. Обмены стартовали 9 июня. Число освобожденных военнопленных на каждом из этапов не раскрывалось. Предыдущий обмен прошел 4 июля.

Российские госагентства также сообщали, что в середине июня стороны начали процесс бессрочных санитарных обменов, в рамках которых передают друг другу раненых без каких-либо предварительных условий и согласований. Детали этих обменов не раскрывались.

Обмен 14 августа прошел накануне встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске. Переговоры пройдут 15 августа. Главной темой встречи, как ожидается, станет российско-украинская война и прекращение огня.