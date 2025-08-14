Мелания Трамп пригрозила миллиардным иском Хантеру Байдену. Он утверждал, что ее с мужем познакомил финансист Джеффри Эпштейн

Первая леди США Мелания Трамп пригрозила подать в суд иск на сумму более миллиарда долларов против сына бывшего президента Хантера Байдена. Заявление адвокатов Мелании Трамп опубликовал Fox News.

В начале августа Хантер Байден дал интервью журналисту Эндрю Каллахану. В нем он, в частности, утверждал, что неопубликованные документы, касающиеся дела финансиста Джеффри Эпштейна, «уличат» президента США Дональда Трампа. «Эпштейн познакомил Меланию с Трампом — настолько эти связи обширные и глубокие», — цитирует слова Хантера Байдена «Би-би-си».

Адвокат Алехандро Брито, представляющий интересы первой леди, призвал Байдена-младшего отказаться от «ложных, дискредитирующих и пренебрежительных заявлений», сделанных в адрес Мелании Трамп.

«Несоблюдение этого требования не оставит [Мелании] Трамп иного выбора, кроме как воспользоваться любыми законными правами и средствами, доступными ей, чтобы возместить огромный финансовый и репутационный ущерб, который вы причинили ей», — заявил адвокат. Он пояснил, что утверждения Байдена распространили многие СМИ и пользователи соцсетей с миллионами подписчиков.

В заявлении представителей первой леди говорится, что утверждения Байдена основаны на словах журналиста Майкла Вулфа, автора критической биографии Трампа. В интервью The Daily Beast Вулф говорил, что Мелания была знакома с человеком, который был связан с Эпштейном и Трампом. Это произошло в тот период времени, когда Мелания познакомилась со своим нынешним мужем. Позже издание The Daily Beast удалило этот материл.

Мелания Трамп вышла замуж за Дональда Трампа в 2005 году. Harperʼs Bazaar в январе 2016 года писал, что Мелания познакомилась с Трампом в ноябре 1998 года на вечеринке, организованной владельцем модельного агентства.

Дональд Трамп действительно был знаком с Эпштейном, но утверждал, что перестал с ним общаться в начале 2000-х годов из-за того, что финансист переманивал сотрудников его гольф-клуба. «Би-би-си» отмечает, что на данный момент нет никаких доказательств того, что Трампа и Меланию познакомил Эпштейн.

Финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. Эпштейну грозило до 45 лет заключения. Миллиардер не признавал вину. Финансиста задержали 7 июля 2019 года. Спустя месяц, 10 августа, бизнесмен покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке.

Дональд Трамп неоднократно высказывал теорию о том, что финансист вел «список клиентов», которым «одалживал» несовершеннолетних для секса. По его мнению, в этом списке могли быть демократы. Трамп обещал опубликовать список после своего возвращения на пост президента. Однако позже администрация Трампа заявила, что списка не существует.

Трамп использовал теорию заговора о политиках-педофилах из «списка Эпштейна», чтобы снова стать президентом США. Теперь оказалось, что никакого списка нет Лагерь MAGA отреагировал на это с небывалым возмущением

