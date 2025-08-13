В офисе Зеленского заявили, что Украина готова обсудить с Россией прекращение огня в небе

Украина готова рассмотреть вариант перемирия с Россией в воздухе, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

По его словам, Вашингтон предлагал полное прекращение огня, в том числе отказ от ракетных ударов и атак беспилотников.

«Ни один из этих сценариев не был принят Россией. Воздушные удары — ключевой инструмент, с помощью которого Москва оказывает психологическое давление на Украину. <…> Россия вряд ли захочет лишиться возможности применения авиации и массового применения беспилотников. Однако Украина готова это обсудить, готова рассмотреть этот сценарий и считает его начальным этапом для реалистичных переговоров», — сказал Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа говорил, что полностью поддерживает предложение президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня. «Мы уже много разных форматов пробовали, как можно прекратить огонь, как можно прекратить убийства. Мы говорили и предлагали России тишину в небе — отсутствие ударов ракет и дронов по гражданской инфраструктуре и по энергетике. Все это нарушалось россиянами», — утверждал Зеленский.

