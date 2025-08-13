The New York Times: во взломе базы судебных дел США заподозрили Россию

Американские следователи нашли доказательства, указывающие на то, что Россия, по крайней мере частично, несет ответственность за взлом федеральной системы хранения судебных документов в США, сообщила 12 августа газета The New York Times, ссылаясь на источники. О каких доказательствах идет речь, не уточняется.

Взлом, о котором стало известно в начале августа, затронул систему, которая среди прочего содержит конфиденциальные материалы с данными об информаторах, участвовавших в уголовных делах, а также обвиняемых в преступлениях против национальной безопасности.

По данным NYT, хакеров интересовали уголовные дела в Нью-Йорке и некоторых других , при этом в нескольких случаях в документах фигурировали люди с русскими и восточноевропейскими фамилиями.

Недавно администраторы судебной системы сообщили Минюсту и главным судьям федеральных судов, что «изощренные киберпреступники» взломали защищенные записи. Администраторы призвали чиновников как можно скорее удалить из системы наиболее конфиденциальные документы. Издание Politico сообщало, что систему начали атаковать в начале июля.

По-прежнему неясно, какая организация несет ответственность за взлом. Также неизвестно, участвовали ли в кибератаке другие страны, которые, по словам источников издания, многие годы пытались проникнуть в систему.

Административное управление судов США и министерство юстиции отказались от комментариев.