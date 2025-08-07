Politico: хакеры взломали базу судебных дел США

Хакеры провели массированную кибератаку на федеральную систему хранения судебных документов в США и, предположительно, раскрыли конфиденциальные судебные данные в нескольких штатах, сообщает Politico, ссылаясь на источники.

После взлома возникли опасения, что хакеры раскрыли личности конфиденциальных информаторов, участвующих в уголовных делах в нескольких окружных судах, заявили источники издания. По словам одного из них, инцидент, скорее всего, не затронул наиболее защищенных свидетелей федеральных судов, поскольку данные о них хранятся в отдельных системах Минюста.

Предполагается, что хакеры могли получить доступ к другим закрытым данным, например, обвинительным актам с подробной непубличной информацией о предполагаемых преступлениях, а также ордерам на арест и обыск.

Масштаб инцидента, о котором власти узнали в начале июля, пока неясен. По данным Politico, о случившемся проинформировали главных судей федеральных судов 8-го округа, в который входят Арканзас, Айова, Миннесота, Миссури, Небраска, Северная Дакота и Южная Дакота.

Один из источников Politico, который более 20 лет работает в судебной системе, сообщил, что впервые столкнулся со взломом такого уровня. Другой собеседник сказал, что в результате взлома в одном судебном округе подделали около 10 судебных дел (независимых подтверждений этой информации нет).

Кто стоит за взломом, пока неизвестно. Предполагается, что атаку совершили хакеры, связанные с иностранным государством или преступными организациями.

Власти США информацию о взломе не комментировали.