Суд обязал владельца и фрахтователя танкера, потерпевшего крушение в Керченском проливе, выплатить почти 50 миллиардов рублей за разлив мазута
Арбитражный суд Краснодарского края в полном объеме удовлетворил иск управления Росприроднадзора к владельцу и фрахтователю танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года. Об этом сообщил «Интерфакс».
ООО «Каматрансойл» (владелец танкера) и ООО «Кама Шиппинг» (фрахтователь) солидарно должны выплатить 49,46 миллиарда рублей.
Кроме того, Роспотребнадзор подавал иск на 35 миллиардов рублей к ЗАО «Волготранснефть» — владельцу танкера «Волгонефть-239», также потерпевшему крушение в Керченском проливе. О решении по этому иску не сообщалось.
В середине декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера с нефтепродуктами — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, танкеры суммарно перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В начале января спасательная служба утверждала, что в море попали 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут загрязнил десятки километров берега в Краснодарском крае.
Глава Минприроды Александр Козлов рассказывал, что восстановление пляжей Анапы после разлива мазута начнется только в конце 2025 года. Предварительно, учитывая уже очищенные участки пляжей, нужно будет восстановить 280 гектаров территории.