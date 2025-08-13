Российским учителям рекомендовали искать в высказываниях детей иностранцев «склонность к преступлениям»

Школьным учителям в России рекомендовали следить за высказываниями детей иностранцев, чтобы найти у них возможные «склонности к преступлениям». Об этом, как пишут «Ведомости», говорится в методических рекомендациях, которые появились на сайтах министерств образования Башкортостана, Свердловской и Смоленской областей.

Преподаватели, в частности, должны обращать внимание на фразы в письменных работах школьников, которые могу говорить о пренебрежительном отношении к исторической памяти, традиционным российским ценностям и государственной символике. Кроме того, учителя должны наблюдать, какое отношение дети иностранцев высказывают к .

Педагогам также посоветовали обращать внимание, стали ли школьники чаще говорить на политические, социальные и религиозные темы, высказывая «крайние суждения и проявляя признаки нетерпимости». Учителям стоит обращать внимание и на интерес детей к сайтам, которые содержат «шок-контент и деструктивную информацию».

Для получения «объективной картины» учителям рекомендуется проводить с учениками анонимные опросы и индивидуальные беседы в неформальной обстановке, а для «профилактики противоправных действий» школы могут проводить «мероприятия общего характера», которые будут направлены на приобщение к российским духовно-нравственным ценностям, изучение основ законодательства, культуры поведения в обществе, национальных приоритетов и исторической памяти РФ.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с «Ведомостями» отметил, что школы имеют право самостоятельно решить, использовать эти рекомендации или нет. По его мнению, формулировки рекомендаций не совсем корректные. «Почему мы должны специально заранее настраивать учителей на то, что именно дети иностранных граждан будут вести какие-то противоправные разговоры?» — отметил он. По мнению семейного психолога Анастасии Котельниковой, единичные мероприятия, посвященные ценностям и закону, мало меняют поведение: «Надо делать „ценности“ не лекцией, а средой — через правила, тренинг навыков, совместные дела и последовательную, предсказуемую дисциплину».

В Минпросвещения заявили газете, что рекомендации разработаны совместно с МВД и Минобрнауки, в их составлении участвовали сотрудники Московского государственного психолого-педагогического университета.

В Госдуму 12 августа внесли законопроект, который предполагает платное образование для иностранцев в российских детских садах, школах, колледжах и техникумах. По мнению авторов законопроекта, в российских школах выросло число «детей мигрантов», что привело к нехватке мест, росту нагрузки на учителей и необходимости повышать им зарплаты.

Директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут говорил ранее в августе, что идея о платном обучении для иностранцев противоречит Конституции России.

